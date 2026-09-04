Fortalecen el bienestar de las familias de Osumacinta

Durante una gira de trabajo por Osumacinta, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo que el gobierno de la Nueva ERA realiza una inversión histórica para impulsar acciones que contribuyan al bienestar social y la prosperidad del municipio. Ante ello, refrendó el compromiso de mantener una estrecha coordinación con las autoridades del ayuntamiento, a fin de atender las necesidades más apremiantes de la población.

“Tenemos el propósito muy claro: construir un Chiapas distinto al que yo recibí cuando inició mi gestión como gobernador. Queremos un Chiapas donde haya prosperidad y justicia social. La mística de nuestro gobierno es que la política es vocación, entrega y pasión. Pero, sobre todo, es amor por Chiapas, amor por Osumacinta”, manifestó.

Avances

En el marco de su visita, el mandatario supervisó los avances de la construcción del Sistema de Agua Potable, en la que se destinan más de 11.9 millones de pesos (mdp). También inauguró las instalaciones del Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata del DIF Municipal, con una inversión de 18.8 millones de pesos, así como la pavimentación de la calle principal y andadores en la cabecera municipal, obra en la que se invirtieron 13.8 millones de pesos.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, señaló que las obras realizadas en Osumacinta, entre ellas la construcción del Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata y la pavimentación integral de andadores y la calle principal, contribuyen a dignificar la vida de las y los habitantes de este municipio, una de las localidades que más energía eléctrica generan para la nación.

Beneficiados

Por su parte, la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, Karina Montesinos Cárdenas, dio a conocer que el Sistema de Agua Potable, solicitado por la población desde hace más de 30 años, beneficiará a más de mil 900 habitantes de toda la cabecera municipal. Explicó que el proyecto contempla una obra de captación, línea de conducción, planta potabilizadora, sedimentador, tanque de cloración y un tanque de almacenamiento de 200 metros cúbicos. Actualmente registra un 45 por ciento de avance físico y se prevé concluir en octubre de este año.

La diputada local por el Distrito 2, María Mandiola Totoricaguena, y el diputado federal por el Distrito 4, Joaquín Zebadúa Alva, coincidieron en que el actual gobierno se caracteriza por trabajar cerca de la gente y atender sus necesidades con acciones concretas, como las obras de agua potable y electrificación que mejorarán las condiciones de vida de muchas familias de Osumacinta.

El presidente municipal de Osumacinta, Samuel Alegría Pérez, valoró la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al impulsar obras muy esperadas, como el Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata, el proyecto de agua potable para la cabecera municipal y la rehabilitación de vialidades que hoy disfrutan las familias y que anteriormente se encontraban en abandono.

Marcarán un antes y un después

Aseguró que las acciones hablan por sí mismas y que estas obras marcarán un antes y un después, por lo que quedarán como un hecho histórico para el municipio.

Finalmente, la directora del DIF Municipal de Osumacinta, Miriam Ruiz Ballinas, agradeció al mandatario por las obras realizadas en el municipio, al considerar que representan un beneficio importante para las familias y, sobre todo, para las personas adultas mayores, quienes ahora contarán con espacios dignos para su atención y bienestar.

En esta jornada de trabajo, el gobernador Eduardo Ramírez estuvo acompañado por habitantes de Osumacinta, quienes manifestaron su agradecimiento por las obras y acciones impulsadas en beneficio de las familias del municipio.