Fortalecen el combate del abuso sexual infantil

El tema del abuso sexual infantil debe ser parte de la agenda de los nuevos servidores públicos en los tres niveles de gobierno. Es una problemática real, que se puede dar en cualquier contexto, afectando la vida de decenas de niñas, niños y adolescentes, indicó la fundadora de la Fundación Internacional Granito de Arena, Elena Torres Villanueva.

Acercamiento

Comentó que el único candidato que ha mostrado interés es Eduardo Ramírez Aguilar, con quien tuvo una visita desde que se desempeñaba como senador, donde abordaron el tema, remarcando que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en incidencia a menores de 14 años de edad.

“Es importante atender este tema no solo en Tuxtla Gutiérrez, sino también en Tapachula, en donde hace mucho tiempo había una zona de tolerancia y se abusaba a más de 80 niñas y niños; el tema es algo urgente, tuvimos el terrible caso del Coyote, productor de pornografía infantil en Comitán”, manifestaron.

La activista dijo que el ahora candidato a la gubernatura, en su momento le comentó que no tolera el secuestro ni el abuso sexual a los niños, por lo que celebra “que tengamos candidatos así; yo no he tenido acercamientos con las otras dos candidatas”.

De llegar a ser electo sería la primera vez en la historia de Chiapas que tengamos un gobernador que toque estos temas, o quizá gobernadora, en su caso, esperando que haya ese mismo interés; al igual, dio a conocer que con quien ha hablado de la fundación es con Ángel Torres, ahora candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez.

Elena Torres mencionó que en los últimos años el abordaje desde lo legal sobre el abuso sexual infantil ha cambiado, desde 2015 cuando se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, empezaron a haber cambios en el tema.

Entre los cambios que se han dado es que ya no se les denominan menores sujetos incapaces; actualmente son niñas y niños en proceso de desarrollo; otra de las cosas es que los pequeños no podían declarar por su edad cronológica.