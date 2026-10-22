Fortalecen el diálogo con el sector volquetero

Con el propósito de atender las necesidades del sector volquetero y fortalecer la coordinación institucional, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas (SMyT), Albania González Pólito, y la representante de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Amaranta Miranda Bellato, encabezaron una mesa de diálogo con representantes de este gremio transportista.

Durante el encuentro participaron integrantes del dicha agrupación de los municipios de Tapachula, Arriaga, Pijijiapan y Villa Comaltitlán, quienes en esta mesa de diálogo expusieron sus planteamientos y mecanismos de atención a sus demandas.

Seguimiento

La reunión permitió avanzar en la construcción de acuerdos y en la definición de una ruta de trabajo conjunta, con la finalidad de dar seguimiento a las necesidades del gremio mediante la comunicación directa y colaboración entre las autoridades y los representantes del sector.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos para mantener abiertos los canales de interlocución con los distintos actores del transporte en Chiapas, privilegiando el diálogo como una herramienta para la atención de planteamientos y la búsqueda de soluciones.

Objetivo

A través de la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, se busca impulsar acuerdos que contribuyan a la estabilidad del sector y al fortalecimiento de las relaciones institucionales.

Con estas acciones, el Gobierno de Chiapas refrenda su disposición de mantener una comunicación permanente con los sectores productivos, promover la atención de sus necesidades y contribuir a la construcción de condiciones de paz y prosperidad compartida en la entidad.