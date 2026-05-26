Fortalecen el diálogo con la iniciativa privada

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, destacó que la comunicación permanente con la iniciativa privada, organismos empresariales, cámaras y colegios es fundamental para construir políticas públicas más efectivas, fortalecer la gobernanza y generar condiciones de desarrollo ordenado para el municipio.

Durante una reunión de trabajo con representantes de distintos sectores productivos, se compartieron avances en materia de Protección Civil y acciones coordinadas desde Copatap, reafirmando que el diálogo abierto y constante permite atender de manera más eficiente las necesidades de la ciudadanía y del sector empresarial.

“Cuando existe comunicación y disposición al diálogo, siempre habrá mejores resultados para Tapachula. Escuchar a la iniciativa privada y trabajar en coordinación nos permite construir acuerdos y avanzar con mayor orden y responsabilidad”, expresó Yamil Melgar.

En el encuentro participaron representantes de organismos empresariales, asociaciones y colegios, entre ellos integrantes de Canaco, Coparmex Costa de Chiapas, CMIC Tapachula, AMPI Tapachula, Cimech, Asociación de Hoteles, Canirac y diversos sectores productivos y sociales, quienes coincidieron en la importancia de mantener mesas permanentes de diálogo y coordinación institucional.

El Ayuntamiento de Tapachula reiteró que continuará fortaleciendo estos espacios de comunicación y participación, convencido de que el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno es clave para impulsar el crecimiento, la seguridad y el bienestar del municipio.