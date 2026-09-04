Fortalecen el monitoreo del volcán Chichonal

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, a través del Centro de Prevención de Desastres (Cepred-Chiapas), fortalece las acciones de monitoreo permanente del volcán Chichonal mediante el reforzamiento de la instrumentación especializada para obtener información precisa sobre su comportamiento.

En coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y Protección Civil Municipal de Francisco León, se llevan a cabo trabajos para fortalecer la red de monitoreo del volcán.

Como parte de estas acciones, se instaló equipo Global Navigation Satellite System (GNSS) para medir con alta precisión posibles deformaciones del terreno cercano al edificio volcánico; también se incorporó una estación meteorológica que permitirá registrar en tiempo real variables como precipitación, temperatura, presión y velocidad del viento.

Equipo

Asimismo, se instalaron dos sismógrafos de banda ancha para obtener información más precisa y confiable sobre la actividad sísmica de la zona, además de realizarse mantenimiento preventivo a la estación sísmica ya instalada en el municipio.

En coordinación con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se instaló un hidrófono, que permitirá escuchar científicamente al coloso en su interior. Asimismo, a mediados de agosto realizaron muestreo geoquímico en el lago cratérico.

Todas estas acciones convierten al Chichonal en un volcán con monitoreo permanente y con alta instrumentación para su estudio, lo cual permitirá determinar el nivel y las fases del semáforo volcánico en beneficio de la población.

Estas acciones complementan los trabajos de monitoreo e investigación que se mantienen de manera permanente en el volcán Chichonal, incluyendo recorridos de campo y análisis de diferentes parámetros que permiten conocer y dar seguimiento a la dinámica del sistema volcánico.