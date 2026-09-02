Fortalecen el programa “Volver a Crecer”

Los titulares de las secretarías de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, y del Campo (Secam), Marco Antonio Barba Arrocha, sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Financiera Nacional de Desarrollo, quienes, por indicaciones de la directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Mónica Fernández Balboa, tomaron acuerdos para acercar el programa “Volver a Crecer” a las y los acreditados de las comunidades de Chiapas.

El programa “Volver a crecer”, de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), en liquidación por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo, y la Secretaría del Campo, llevó a cabo una reunión previa para establecer la ruta de trabajo para la entrega de cartas de finiquito amplio.

Avances

Durante el encuentro, Marco Tulio Cisneros Rivero, representante de la FND, explicó que el programa se ejecuta de manera coordinada con el Indep. En Chiapas se han identificado cuatro mil 875 personas acreditadas potenciales; el proceso de regularización presenta un avance cercano al 50 por ciento y se han entregado alrededor de mil 700 cartas de finiquito.

Luis Pedrero González y Marco Antonio Barba Arrocha manifestaron la disposición del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para respaldar esta estrategia y reforzar el trabajo territorial, en especial la localización de las y los acreditados, la difusión de información y el seguimiento de los procesos de amortización y finiquito.

Buscan ampliar cobertura

Los servidores del pueblo señalaron que la coordinación entre SEyT, Secam y las instancias federales permitirá ampliar la cobertura del programa, sanear más adeudos y recuperar condiciones para reactivar las actividades económicas de los productores.

Durante la reunión se informó que, por instrucciones de la directora general del Indep, Mónica Fernández Balboa, se mantiene una estrategia de atención directa en las comunidades para acercar los beneficios de “Volver a Crecer” a las y los productores.

El objetivo es sanear la cartera vencida y reincorporar plenamente a las trabajadoras y los trabajadores del campo a la actividad productiva antes del próximo 30 de septiembre de 2026, fecha establecida para el cumplimiento de las metas del programa.