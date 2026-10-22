Fortalecen el relleno sanitario de Tuxtla

El presidente Ángel Torres acompañado del secretario de Servicios Municipales, Ángel Bustos, y del director de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, Jesús David Gutiérrez, informó la conclusión de la construcción de la celda tres, etapa dos, para la adecuada disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez.

Nueva infraestructura

Al señalar que seis celdas del relleno sanitario concluyeron su vida útil, el alcalde destacó que la nueva infraestructura se construyó en una superficie de dos hectáreas, en el ejido Emiliano Zapata, y cumple con las normas oficiales aplicables. Asimismo, indicó que permitirá garantizar la operación por tres años más, mientras se continúa trabajando en la construcción de nuevas celdas para fortalecer la eficiencia del servicio.

Ángel Torres subrayó que esta obra representa el cumplimiento de una meta más para el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Reiteró que se redoblarán esfuerzos para fortalecer el manejo adecuado de los residuos sólidos y contribuir al cuidado del medio ambiente, tal como lo establece uno de los objetivos del Plan Tuxtla 4T.