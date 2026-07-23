Fortalecen el seguimiento de ingresos municipales

A través de la Mesa de Trabajo del Gabinete Económico, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, dio seguimiento a la estrategia de supervisión de las dependencias y secretarías generadoras de ingresos. Durante la sesión se informó que, en el comparativo de enero a junio de 2024 con el mismo periodo de 2026, la recaudación municipal registró un incremento del 36.3 %, reflejo del fortalecimiento de las finanzas públicas municipales.

Durante la reunión, Melgar Bravo destacó que el Gabinete Económico mantiene un seguimiento permanente a las dependencias y secretarías que generan ingresos, fortaleciendo los mecanismos de supervisión, control y rendición de cuentas para consolidar una administración transparente, honesta y eficiente, dejando un precedente en el manejo responsable de los recursos públicos, en concordancia con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

El alcalde señaló que una mayor recaudación representa más recursos para ejecutar obras, fortalecer los servicios públicos y realizar acciones que eleven la calidad de vida de las familias tapachultecas, siempre con un manejo responsable y transparente de los recursos públicos.

Asimismo, el edil reiteró que el Ayuntamiento de Tapachula continuará trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, fortaleciendo las finanzas municipales para que cada peso recaudado se traduzca en beneficios para la ciudadanía.

Finalmente, Yamil Melgar afirmó que hoy Tapachula recauda más porque administra mejor, y que estos resultados permiten seguir impulsando más obras, mejores servicios y bienestar para nuestra gente.