Fortalecen el turismo de convenciones en la capital

El estado de Chiapas se ha caracterizado por ser una de las principales entidades visitadas a nivel nacional, por lo que el tema turístico es una de las principales actividades económicas en donde Tuxtla pretende mejorar la estadía, pero sobre todo las actividades que permitan un mejor rendimiento, tanto a favor de los visitantes como de los prestadores de servicios.

En ese sentido, Jorge Humberto Trujillo Rincón, director del Buró Municipal de Turismo en Tuxtla, refirió que actualmente se trabaja bajo la premisa de mejorar la estadía promedio en la capital chiapaneca, pues reconoció que localidades como Cancún o Los Cabos tienen un promedio de 4.5 días de pernocta, por eso se están enfocando en otros puntos que permitan beneficios directos por parte del turismo en la ciudad capital.

Por tal motivo, relató que es importante no solo la estadía sino también el esfuerzo que se tiene en cuanto al número de horas en un lugar, en donde Tuxtla pretende incursionar de gran manera por las actividades consumos que permitan que el turista esté tranquilo, contento, disfrutando y consumiendo en la localidad, por lo que se está trabajando en el tema del turismo de convenciones que permita alcanzar este tipo de beneficios.