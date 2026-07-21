Fortalecen el turismo de reuniones en frontera sur

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, afirmó que el municipio continúa fortaleciendo su posicionamiento como un destino estratégico para la industria MICE (Meetings, Incentives, Congresses and Events), al consolidarse como sede para congresos, convenciones, viajes de incentivo, reuniones de negocios y eventos especiales, resultado del trabajo coordinado con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha impulsado al turismo como un motor para el desarrollo económico de Chiapas.

El alcalde destacó que Tapachula es extraordinario por naturaleza y cuenta con la infraestructura necesaria para recibir eventos y grupos de hasta 500 personas, gracias a su capacidad hotelera, espacios para reuniones y una sólida cadena de proveeduría especializada que brinda servicios profesionales para la organización de eventos.

Reconocen trabajo

Yamil Melgar reconoció el trabajo que realiza el secretario de Turismo del estado, Segundo Guillén, para fortalecer la promoción de Chiapas y atraer congresos, convenciones, encuentros empresariales y eventos que impulsan el desarrollo económico de la región.

Por su parte, la directora de Turismo municipal, Pamela Rojo, afirmó que Tapachula cuenta con una amplia diversidad de experiencias, entre ellas la Ruta del Café, los manglares, sus playas, la gastronomía y diversos atractivos naturales y culturales que distinguen al municipio.

Agregó que a ello se suma la ventaja competitiva de la región fronteriza, donde se aplica una tasa preferencial del ocho por ciento de IVA, beneficio que fortalece la actividad comercial y convierte a Tapachula en un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales, sobre todo para quienes llegan de Guatemala a realizar compras.

Finalmente, Yamil Melgar reiteró que el gobierno municipal continuará impulsando acciones para atraer más turismo, fortalecer la economía local y consolidar a Tapachula como uno de los principales destinos de la industria MICE y del turismo de reuniones en el sur del país.