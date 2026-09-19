Fortalecen el uso del portal institucional

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) promueve entre su personal el uso del portal institucional, disponible en portal.cecytech.edu.mx con la finalidad de facilitar el acceso a herramientas, servicios y recursos digitales que contribuyen al fortalecimiento de los procesos internos de la institución.

El director general del colegio y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, señaló que el aprovechamiento de las herramientas digitales permite modernizar los servicios institucionales, agilizar los trámites administrativos y brindar al personal alternativas accesibles para realizar diversos procesos de manera ordenada y eficiente.

Innovación y aprovechamiento

Morales Ángeles destacó que el uso de las plataformas institucionales forma parte de una dinámica de trabajo orientada a la innovación y al aprovechamiento responsable de la tecnología, favoreciendo una comunicación más directa y una atención más eficiente a las necesidades de quienes integran la comunidad educativa.

A través del portal, el personal podrá acceder a los apartados habilitados para el registro de la información correspondiente a su credencial institucional, además de consultar los diferentes servicios y recursos disponibles, por lo que se recomienda verificar que los datos proporcionados sean correctos y atender oportunamente las indicaciones establecidas para completar el procedimiento.

Credencial institucional

Como parte de estas acciones, se invita a las y los trabajadores del Colegio a ingresar a la plataforma para consultar y proporcionar los datos requeridos para la elaboración de la credencial institucional, a fin de integrar correctamente la información necesaria y facilitar el desarrollo de este proceso.