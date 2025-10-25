Fortalecen el vínculo entre la justicia y ciudadanía

Como parte de las acciones para fortalecer el diálogo directo con la ciudadanía, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, presentó el programa Acercando la Justicia al Pueblo en el municipio de Ocosingo.

En el evento que se realizó en el salón “Quinta El Paraíso”, las y los ciudadanos se congregaron para generar un intercambio de ideas y compartir sus inquietudes de manera directa con el magistrado presidente, quien manifestó su agradecimiento a la población por el tiempo brindado y poder socializar el quehacer de la casa de la justicia, pues con la escucha activa y la retroalimentación, se genera el trabajo para un mejor Chiapas y un mejor Ocosingo.

En este sentido, Moreno Guillén destacó que trabajar con humanismo es centrar a las personas en la toma de decisiones sociales, políticas, económicas y jurídicas, por ello, desde el Poder Judicial, se ejerce la Justicia con Humanismo, a través de campañas y programas que fomentan el estado de derecho, las causas justas y abonan a la seguridad, como La Justicia es la Paz y Acercando la Justicia al Pueblo.

Acompañado por la presidenta municipal, Manuela Angélica Méndez Cruz, el magistrado presidente añadió que todas y todos los involucrados en la construcción de la paz social, continuarán trabajando en el fortalecimiento de la misma, para que la sociedad civil pueda exigir a administraciones futuras, que ningún gobierno vuelva a renunciar a garantizar la paz del pueblo chiapaneco.

“Las leyes están cambiando, entonces también tiene que cambiar la actitud de las personas servidoras; tenemos que abrirnos y servir al pueblo”, señaló Juan Carlos Moreno Guillén al presentar este nuevo programa, en el que servidoras y servidores judiciales atenderán cada quince días, directamente a la población que lo solicite.

Durante el acto, también compartieron un mensaje Cristel Rodríguez Mijangos y Álvaro Ruiz Jiménez, en representación de la sociedad de Ocosingo, quienes coincidieron en reconocer la apertura y sensibilidad del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén al encabezar un Poder Judicial que sale de los tribunales para escuchar de cara a la gente.

Finalmente, se realizó una sesión de preguntas y respuestas, en la que las y los asistentes dialogaron abiertamente con el magistrado presidente, juezas, jueces y personas defensoras públicas, quienes escucharon con atención sus planteamientos y refrendaron su compromiso institucional de impartir una justicia más accesible, transparente y humana.