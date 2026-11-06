Fortalecen en Tapachula prevención ante tsunamis

El secretario de Protección Civil (PC) del Estado, Mauricio Cordero Rodríguez; el presidente municipal, Yamil Melgar y el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), participaron en el foro internacional “Tsunamis: Experiencias Compartidas para la Reducción del Riesgo”, bajo el lema “Infórmate, prepárate y actúa”.

Acciones

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, Melgar agradeció la elección de Tapachula como sede y reafirmó la disposición del Ayuntamiento para convertir el conocimiento científico en acciones que permitan anticiparse a los riesgos y proteger vidas. “No podemos esperar a que ocurra una emergencia para actuar”, expresó.

Por su parte, Mauricio Cordero reconoció el compromiso del alcalde con la inversión en prevención y destacó que el Soconusco es el primer municipio de esta costa en actualizar su Atlas Municipal de Riesgos. Llamó a fortalecer las alertas tempranas, las rutas de evacuación, los simulacros y la participación comunitaria, para que cada familia sepa qué hacer y a dónde acudir ante una emergencia.

Propósito

La participación del titular del Cenapred, el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, contribuyó al intercambio de conocimientos para fortalecer la preparación de Tapachula y la costa de Chiapas ante los fenómenos naturales, con un propósito fundamental: prevenir para salvar vidas.

Masaru Kozono, director general de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, oficina en México, resaltó la cooperación científica y tecnológica entre ambos países y la importancia de invertir en la reducción del riesgo de desastres mediante acciones anticipadas.