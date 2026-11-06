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Fortalecen en Tapachula prevención ante tsunamis

Noviembre 06 del 2026
El edil reafirmó la disposición del Ayuntamiento para convertir el conocimiento científico en acciones. Cortesía
El edil reafirmó la disposición del Ayuntamiento para convertir el conocimiento científico en acciones. Cortesía

El secretario de Protección Civil (PC) del Estado, Mauricio Cordero Rodríguez; el presidente municipal, Yamil Melgar y el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), participaron en el foro internacional “Tsunamis: Experiencias Compartidas para la Reducción del Riesgo”, bajo el lema “Infórmate, prepárate y actúa”.

Acciones

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, Melgar agradeció la elección de Tapachula como sede y reafirmó la disposición del Ayuntamiento para convertir el conocimiento científico en acciones que permitan anticiparse a los riesgos y proteger vidas. “No podemos esperar a que ocurra una emergencia para actuar”, expresó.

Por su parte, Mauricio Cordero reconoció el compromiso del alcalde con la inversión en prevención y destacó que el Soconusco es el primer municipio de esta costa en actualizar su Atlas Municipal de Riesgos. Llamó a fortalecer las alertas tempranas, las rutas de evacuación, los simulacros y la participación comunitaria, para que cada familia sepa qué hacer y a dónde acudir ante una emergencia.

Propósito

La participación del titular del Cenapred, el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, contribuyó al intercambio de conocimientos para fortalecer la preparación de Tapachula y la costa de Chiapas ante los fenómenos naturales, con un propósito fundamental: prevenir para salvar vidas.

Masaru Kozono, director general de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, oficina en México, resaltó la cooperación científica y tecnológica entre ambos países y la importancia de invertir en la reducción del riesgo de desastres mediante acciones anticipadas.

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