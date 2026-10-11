Fortalecen enseñanza científica

Marisa Guadalupe Flores Aguilar, directora del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), comentó que recientemente firmaron una Carta de Intención de Colaboración Académica y Alianza Estratégica con la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (Dgetaycm), para desarrollar proyectos de investigación e intercambiar conocimientos.

Dijo que el propósito es fortalecer la formación académica, científica y tecnológica de las nuevas generaciones, a través de acciones conjuntas en beneficio de sus comunidades educativas.

A través de este acuerdo se establecen las bases para fortalecer la vinculación entre el programa de Ingeniería Mecánica del ITTG, mediante el aprovechamiento conjunto de recursos humanos y materiales, así como el desarrollo de actividades de interés común en los ámbitos académico, científico y tecnológico.

“La colaboración busca ampliar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer las competencias de las y los estudiantes, mediante el intercambio de conocimientos, capacidades y recursos, así como el desarrollo de acciones que contribuyan a su formación integral y profesional”.

Dijo que la firma se llevó a cabo con la presencia Enrique Alejandro Aguilar Pinto, representante de la Dgetaycm en Chiapas.

Nuevos profesionistas

Reafirmó que esta alianza refrenda el compromiso de la institución con la vinculación estratégica, la formación de talento especializado y el fortalecimiento de la educación tecnológica, impulsando acciones de colaboración que contribuyan al desarrollo académico y profesional de las nuevas generaciones.

“Debemos fortalecer los vínculos entre las instituciones de educación tecnológica para favorecer la formación integral del estudiantado y generar espacios de colaboración que permitan compartir conocimientos, capacidades y recursos.”