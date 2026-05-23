Fortalecen entornos limpios con Chuleando Tuxtla

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Ángel Torres dio continuidad al programa Chuleando Tuxtla con trabajos de recolección de cacharros y llantas en 15 colonias de la zona norte oriente de la capital, con el objetivo de prevenir riesgos y proteger la salud de las familias, así como mejorar la imagen urbana.

Objetivo

Brigadas integradas por personal de diversas dependencias del Ayuntamiento recorrieron barrios, colonias y fraccionamientos, a fin de retirar objetos en desuso y mantener espacios más ordenados, seguros y libres de focos de infección, fortaleciendo la imagen de Tuxtla Gutiérrez.

El Gobierno Municipal destacó que la participación ciudadana es fundamental para lograr mejores resultados en estas jornadas de limpieza. “Juntas y juntos, sociedad y autoridades, continuamos construyendo una ciudad más limpia, segura y con bienestar para todas y todos”.