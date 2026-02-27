Fortalecen ERA y Salomón Jara conectividad aérea

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y su homólogo Salomón Jara Cruz encabezaron la Segunda Mesa de Paz Interestatal Chiapas-Oaxaca, donde ratificaron su compromiso de trabajar con coordinación, responsabilidad y voluntad política para garantizar la seguridad, el desarrollo y la prosperidad compartida de ambas entidades.

Durante el encuentro, con la participación de representantes de las Fuerzas Armadas, fiscalías e instituciones de seguridad de los dos estados, Ramírez Aguilar destacó que Chiapas y Oaxaca comparten historia, tradiciones y gastronomía, además de una frontera común que los vincula de manera permanente. Sostuvo que esta cercanía obliga a sumar capacidades y recursos para fortalecer de forma integral las acciones conjuntas en favor de la paz, el Estado de derecho y la gobernanza.

Mensaje

“Con estas acciones reafirmamos nuestra voluntad de seguir fortaleciendo los lazos institucionales en materia de seguridad. Porque tenemos claridad en los objetivos y en los temas que debemos atender para que ninguna situación o problemática altere la tranquilidad y el bienestar de las comunidades que se encuentran entre los límites de Chiapas y Oaxaca”, puntualizó, al tiempo de reconocer el liderazgo del mandatario oaxaqueño.

Por su parte, Salomón Jara Cruz agradeció la hospitalidad de Eduardo Ramírez y valoró la disposición de su gobierno para afianzar la coordinación entre ambas entidades. Señaló que la frontera compartida, la historia y los vínculos sociales demandan una visión conjunta basada en justicia, seguridad y desarrollo. Asimismo, subrayó que la estrategia debe ir más allá de la presencia armada, incorporando inteligencia, procuración de justicia, combate a la corrupción y desarrollo local, con el objetivo de asegurar una frontera que permita el intercambio legítimo y ordenado.

Nuevo destino

Más tarde, ambos mandatarios inauguraron el vuelo de AeroBalam que conectará a Tuxtla Gutiérrez con Oaxaca y Huatulco. Ramírez Aguilar afirmó que este paso amplía la conectividad entre Chiapas y el sur de México, y explicó que se trata de la primera ruta que se consolida hacia el exterior del estado. Añadió que la meta es abrir nuevos destinos hacia la Selva Lacandona, Veracruz, Guatemala y Houston.

“Chiapas y Oaxaca tenemos mucho que decir y mostrar al mundo. Oaxaca lleva muchos años siendo un destino turístico internacional. Nosotros estamos haciendo todo para visibilizar a Chiapas tanto a nivel nacional como internacional, después de las afectaciones que provocó la violencia. Ahora vivimos tiempos diferentes, nos hemos recuperado y queremos llevar a Chiapas al primer plano como destino turístico”, expresó.

Oportunidades

A su vez, Salomón Jara resaltó que la nueva conexión aérea fortalece la integración regional y consolida un puente estratégico entre los dos estados. Indicó que, además de acercar culturas y reducir distancias, esta ruta abre oportunidades para el desarrollo económico y social, facilita inversiones, impulsa el turismo y beneficia de manera directa a la cadena de valor turística y a las comunidades.

El secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, señaló que esta ruta representa un avance en la construcción de un corredor turístico del sur de México que articule naturaleza, patrimonio cultural y tradiciones. Informó que habrá vuelos a Huatulco los jueves y domingos, y a Oaxaca de Juárez los lunes, miércoles y viernes, lo que, dijo, se traducirá en mayores oportunidades de empleo y bienestar.

El presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, dio la bienvenida a esta nueva etapa de conectividad, al reconocer la visión de ambos gobernadores para concretar un proyecto que fortalece el desarrollo turístico y económico, además de proyectar estabilidad y paz social.

Transporte

La empresaria de transporte de Andabús del estado de Oaxaca, Guadalupe Ruiz López, reconoció la voluntad política de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca para impulsar nuevas rutas y modernizar la infraestructura aérea. Consideró que esta iniciativa posiciona a ambas entidades como destinos competitivos y promueve un turismo nacional e internacional con enfoque sustentable, que permite a visitantes conocer su riqueza cultural, gastronómica y natural.