Fortalecen ERA y Yamil Melgar entornos seguros para mujeres

El presidente municipal Yamil Melgar destacó que, en unidad con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Ayuntamiento de Tapachula continúa fortaleciendo acciones de prevención y seguridad para las mujeres, mediante el mejoramiento del alumbrado público y la recuperación de calles y espacios que permitan transitar con mayor tranquilidad.

A la fecha, el Ayuntamiento ha instalado 5 mil 774 nuevas luminarias, de las cuales 2 mil 611 son convencionales y 3 mil 163 solares, además de rehabilitar otras 770, ampliando la iluminación en colonias, vialidades y espacios públicos de diferentes puntos del municipio.

Seguridad y confianza

Yamil Melgar señaló que contar con calles mejor iluminadas contribuye a la prevención y a generar entornos de mayor seguridad y confianza, particularmente para las mujeres. Por ello, estas acciones forman parte de una estrategia integral que suma infraestructura, recuperación de espacios públicos y coordinación institucional.

Junto al secretario de Obras Públicas Municipales, William Penagos, el alcalde informó que se continuará avanzando en la instalación y rehabilitación de alumbrado, priorizando vialidades, colonias y puntos donde una mejor iluminación contribuya a fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias.

Yamil Melgar reiteró que estas acciones se fortalecen con la política de paz y prevención que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, manteniendo una estrecha coordinación entre Estado y Municipio para avanzar hacia un Tapachula donde las mujeres puedan caminar y utilizar sus espacios públicos con mayor seguridad.

“Seguiremos trabajando con responsabilidad, buena administración y resultados para recuperar nuestros espacios públicos. Una calle mejor iluminada genera mayor confianza y contribuye a construir una ciudad donde nuestras mujeres y nuestras familias puedan transitar con tranquilidad”, concluyó Yamil Melgar.