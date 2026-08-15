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Fortalecen ERA y Yamil Melgar entornos seguros para mujeres

Agosto 15 del 2026
El Ayuntamiento fortalece el alumbrado como parte de las acciones de prevención y recuperación de espacios para las las familias. CP
El Ayuntamiento fortalece el alumbrado como parte de las acciones de prevención y recuperación de espacios para las las familias. CP

El presidente municipal Yamil Melgar destacó que, en unidad con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Ayuntamiento de Tapachula continúa fortaleciendo acciones de prevención y seguridad para las mujeres, mediante el mejoramiento del alumbrado público y la recuperación de calles y espacios que permitan transitar con mayor tranquilidad.

A la fecha, el Ayuntamiento ha instalado 5 mil 774 nuevas luminarias, de las cuales 2 mil 611 son convencionales y 3 mil 163 solares, además de rehabilitar otras 770, ampliando la iluminación en colonias, vialidades y espacios públicos de diferentes puntos del municipio.

Seguridad y confianza

Yamil Melgar señaló que contar con calles mejor iluminadas contribuye a la prevención y a generar entornos de mayor seguridad y confianza, particularmente para las mujeres. Por ello, estas acciones forman parte de una estrategia integral que suma infraestructura, recuperación de espacios públicos y coordinación institucional.

Junto al secretario de Obras Públicas Municipales, William Penagos, el alcalde informó que se continuará avanzando en la instalación y rehabilitación de alumbrado, priorizando vialidades, colonias y puntos donde una mejor iluminación contribuya a fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias.

Yamil Melgar reiteró que estas acciones se fortalecen con la política de paz y prevención que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, manteniendo una estrecha coordinación entre Estado y Municipio para avanzar hacia un Tapachula donde las mujeres puedan caminar y utilizar sus espacios públicos con mayor seguridad.

“Seguiremos trabajando con responsabilidad, buena administración y resultados para recuperar nuestros espacios públicos. Una calle mejor iluminada genera mayor confianza y contribuye a construir una ciudad donde nuestras mujeres y nuestras familias puedan transitar con tranquilidad”, concluyó Yamil Melgar.

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