Fortalecen estrategia científica contra el GBG

Del 4 al 7 de noviembre, especialistas de instituciones nacionales y extranjeros participan en el “Segundo Curso Internacional Gusano Barrenador del Ganado: Vigilancia, Control y Estrategia One Health”, donde abordan temas como el impacto de esta plaga en los mercados, su situación epidemiológica en animales y humanos, métodos de diagnóstico, trampeo, control biológico y biotecnológico, análisis espacial y su presencia en la fauna silvestre.

El encuentro es organizado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II y la Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV, como parte del programa de capacitación dirigido al sector productivo denominado: la Unach en el campo.

Otros participantes

En esta iniciativa participan representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Salud del Estado y la propia Unach.

Durante su intervención, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que este encuentro permite conjuntar esfuerzos, conocimientos y talento para analizar la problemática y generar propuestas de solución ante un problema que compromete la productividad pecuaria, la economía de numerosas familias, la sanidad animal y la seguridad alimentaria.

Sustento económico

Señaló que la actividad ganadera representa una parte importante del sustento económico de Chiapas y constituye el patrimonio y futuro de miles de familias, por ello, subrayó que atender esta problemática no es únicamente una cuestión de sanidad animal, sino también de responsabilidad económica, social y territorial.

“Detrás de cada unidad de producción ganadera hay seres humanos, hay personas, hay familias, hay empleos, hay comunidades y hay cadenas productivas que merecen condiciones para desarrollarse. Por eso debemos actuar con oportunidad, con rigor científico, que es lo que buscamos hacer desde la universidad, y sobre todo con coordinación, que es lo que nos tiene a todos en este congreso”, expresó.

Exigencias

Al realizar la declaratoria inaugural, el subsecretario del Campo, Héctor Albores Cruz, señaló que esta problemática exige una respuesta oportuna y coordinada de todas las instituciones involucradas.

Explicó que la dependencia trabaja en el fortalecimiento de la coordinación institucional, la vigilancia sanitaria, la detección oportuna de casos y la colaboración directa con los productores, además de facilitar la vinculación con autoridades federales y organismos especializados en sanidad animal.

Asimismo, destacó que la colaboración entre gobiernos, universidades, organismos ganaderos, especialistas y productores es indispensable, particularmente bajo el enfoque One Health (Una Sola Salud), que reconoce la estrecha relación entre la salud animal, la salud humana y el medio ambiente. Reiteró la disposición de continuar sumando esfuerzos para fortalecer las estrategias de prevención y control en Chiapas.

Trabajo

Por su parte, el director de Planeación Estratégica y Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Rogelio Pérez Sánchez, afirmó que los esfuerzos realizados desde la primera edición de este curso han contribuido a ralentizar la propagación de esta plaga. En ese sentido, destacó la importancia de incorporar a las nuevas generaciones en estas acciones.

En tanto, el encargado de la Dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Jenner Rodas Trejo, señaló que estos espacios de capacitación y actualización permiten a la academia involucrarse en la atención de problemas reales que enfrenta el campo, particularmente aquellos relacionados con la salud pública, y generar resultados oportunos.