Fortalecen estrategia contra la extorsión

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y en atención a las demandas del sector productivo de la región, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Norte, llevó a cabo una capacitación preventiva contra el delito de extorsión dirigida a comerciantes del municipio de Tapilula.

Estas pláticas encabezadas por el fiscal de Distrito Norte, Rodolfo Alberto Ruiz Antonio, y el alcalde de Tapilula, Rosemberg Díaz Utrilla, tienen como objetivo brindar herramientas prácticas para que la ciudadanía sepa cómo actuar ante llamadas intimidatorias.

Durante esta actividad, se alertó a los comerciantes sobre el modus operandi de los delincuentes, quienes en su mayoría realizan las llamadas desde centros penitenciarios de otros estados. Se exhortó a la población a seguir tres pasos fundamentales: no realizar ningún pago, colgar de inmediato y reportar el número al 911 o a la Línea Directa.

Asimismo, se promovió la descarga y uso de la aplicación móvil institucional “No te Enganches”, una herramienta tecnológica diseñada para identificar y bloquear números con reporte de extorsión.