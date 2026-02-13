Fortalecen estrategia nacional de Trato Digno

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalece en todo el país la estrategia de Trato Digno mediante la capacitación permanente del personal de Técnicos de Atención y Orientación a la Derechohabiencia (TAOD), quienes representan el primer contacto con los pacientes en unidades médicas, hospitalarias y administrativas.

Como parte de esta estrategia nacional, en Chiapas se realizó una jornada de capacitación en el Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) “14 de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez, con la participación del personal TAOD de todas las unidades del estado.

Durante la sesión, la titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia, Gabriela Paredes Orozco, destacó que el buen trato no es opcional, sino un mandato constitucional que garantiza que cada persona sea atendida con respeto absoluto a su dignidad humana, sin discriminación y con pleno apego a la ley.

Objetivo

Subrayó que la estrategia, anunciada en noviembre de 2025 por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, busca consolidar una cultura institucional centrada en la escucha empática, la orientación clara y el acompañamiento efectivo a la derechohabiencia.

En Chiapas, tras la instalación del Comité de Trato Digno en diciembre pasado, se reforzaron mecanismos internos de seguimiento y evaluación para promover la mejora continua en la comunicación y en la calidad de la atención, lo que consolida al personal TAOD como agente clave de transformación institucional.

La encargada de la Coordinación TAOD en la entidad, Carolina Sohél, refrendó el compromiso del equipo estatal para fortalecer la cultura de servicio humanista, a través de acciones permanentes de capacitación y evaluación.