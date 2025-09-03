Fortalecen estrategias de seguridad en la capital

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, aseguró que la capital chiapaneca ha mejorado significativamente en índices de seguridad, destacando una estrategia basada en inteligencia, equipamiento policial de última generación y trabajo conjunto con autoridades estatales y federales, como parte de las medidas que buscan promover el fortalecimiento integral en materia de seguridad.

En medio de los recientes hechos delictivos registrados en Tuxtla Gutiérrez, como robos a bancos, farmacias y tiendas, el alcalde afirmó que su administración está fortaleciendo de manera integral la estrategia de seguridad, con inversión en tecnología, capacitación y coordinación interinstitucional.

Además, reconoció que en los últimos días se han desmantelado bandas en colonias como Terán, vinculadas a delitos como robo de autos y asaltos, pero recalcó que no habrá tregua contra la delincuencia.

“Estamos trabajando de manera coordinada bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, con el fiscal Llaven, el doctor Aparicio y el comisario David Hernández. Es un esfuerzo basado en inteligencia. No vamos a bajar la guardia”, aseguró.

Equipamiento

Asimismo, entre las medidas anunciadas destacó: patrullas Policía Interceptor para vigilar bulevares y accesos principales, body cams para los elementos, con el fin de monitorear en tiempo real sus acciones; motocicletas y scooters, destinados a reforzar la vigilancia en parques y espacios públicos.

Además de cámaras de videovigilancia en cada semáforo de la ciudad, una red de seguridad conjunta con gasolineras, comercios y colegios, enlazada al sistema municipal, y drones de alta tecnología para dar seguimiento a emergencias y eventos de riesgo.

Por otro lado, destacó que al asumir la administración recibió a Tuxtla en el sexto lugar nacional en incidencia delictiva, y que actualmente se encuentra en el lugar 45, dentro de la media nacional.

“Hoy Tuxtla es la ciudad más segura de Chiapas y queremos convertirla en la capital más segura del país. Es un reto, pero lo lograremos con coordinación, inversión y capacitación policial”, expresó.

Por último, anunció que próximamente el municipio migrará a un sistema de justicia cívica, para combatir prácticas de corrupción como las “mordidas”. Llamó a la ciudadanía a sumarse al orden y la corresponsabilidad.

“Si queremos una ciudad de primera, necesitamos ciudadanos de primera”, enfatizó.