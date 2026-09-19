Fortalecen estructura en municipios

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dijo que aún buscan concretar el modelo de alianzas de cara al 2027; sin embargo, en cualquier caso, el tricolor tiene que fortalecer su presencia en municipios.

Por eso inició una serie de renovaciones de los comités en diversas regiones, buscando llegar fuertes al proceso 2027.

Explicó que recientemente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fortaleció su estructura territorial y de gestión en Ocozocoautla y la región Valles Zoque, con la toma de protesta de Rafael Coutiño Zenteno y Beatriz Adriana Vázquez como presidente y secretaria general del Comité Directivo Municipal, respectivamente.

Zuarth Esquinca felicitó a Rafael Coutiño y Beatriz Vázquez por asumir esta responsabilidad y destacó que su trabajo, entrega y conocimiento del territorio serán fundamentales para mantener un PRI fuerte y presente.

El presidente del CDE señaló que la renovación de la dirigencia municipal forma parte del trabajo de fortalecimiento de la estructura priista en Chiapas, con presencia territorial, capacidad de gestión y cercanía con las comunidades de la región Valles Zoque.