Fortalecen estructura en secundaria de Siltepec

La Secretaría de Educación de Chiapas a través de la Dirección de Educación Básica, informa que, como resultado del ejercicio de escucha activa y de los acuerdos alcanzados entre autoridades educativas, estudiantes, directivos, así como madres y padres de familia, se fortalecerá la estructura educativa de la Escuela Secundaria 15 de Septiembre, ubicada en el municipio de Siltepec.

Diálogo

Gracias al proceso de diálogo y consenso con la comunidad escolar encabezado por el supervisor de Zona, José Luis Argüello Gordillo, se acordó el retorno a clases a partir del pasado jueves, con el propósito de dar continuidad a la formación académica y garantizar el desarrollo pleno de las actividades dentro de este plantel, evitando interrupciones que afecten la trayectoria escolar de las y los estudiantes.

De esta manera, 291 alumnas y alumnos junto con 11 docentes y 11 trabajadores administrativos de la Escuela Secundaria 15 de Septiembre, continúan con sus labores educativas en el marco del ciclo escolar 2025-2026.

Compromiso

Este ejercicio de construcción de acuerdos refleja el compromiso de la Secretaría de Educación de Chiapas de privilegiar el diálogo, el respeto y la colaboración con las comunidades escolares, a fin de asegurar que la educación de las niñas, niños y jóvenes del estado se desarrolle en un ambiente de certeza, armonía y continuidad.