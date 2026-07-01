Fortalecen fiscalización del gasto federalizado

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) suscribieron el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado, con el propósito de fortalecer las acciones de control, vigilancia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos federales.

Este acuerdo fortalece la coordinación institucional y faculta a la ASE Chiapas para llevar a cabo, en conjunto con la ASF, las distintas etapas del proceso de fiscalización mediante el intercambio de información y mecanismos de supervisión más eficientes, con el objetivo de garantizar que los recursos federales se ejerzan conforme a la ley y en beneficio de la ciudadanía.

Con estas acciones, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas refrenda su compromiso con una fiscalización más eficaz, transparente y coordinada, fortaleciendo la legalidad y la rendición de cuentas, a fin de garantizar el derecho de los chiapanecos a una efectiva revisión del gasto público.