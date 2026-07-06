Fortalecen formación con CECyT Fest 2026

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) llevó a cabo el CECyT Fest 2026 “Tiempo Extra”, un encuentro que reunió a estudiantes de más de 20 planteles para demostrar su talento en disciplinas como baile moderno, canto, cuento corto, declamación, danza folclórica, dibujo, escultura, fotografía, oratoria, escolta de bandera y gastronomía, promoviendo una formación integral a través del arte, la cultura y los valores.

El director general del Cecytech y coordinador estatal del Telebachillerato Comunitario (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que estos espacios fortalecen la creatividad, la identidad, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia de las juventudes, impulsando una educación humanista donde las expresiones artísticas y culturales forman parte fundamental del desarrollo académico y personal de las y los estudiantes.

“Seguimos impulsando una educación integral y humanista, en sintonía con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, convencidos de que la cultura, el arte y la educación son pilares para transformar el presente y construir el futuro de la juventud chiapaneca”, manifestó Morales Ángeles.

Asimismo, reconoció el esfuerzo, disciplina y dedicación de las y los estudiantes participantes, así como el acompañamiento de docentes y familias, quienes contribuyen al fortalecimiento de espacios que promueven el talento, la convivencia, los valores y el orgullo de pertenecer a la comunidad Cecytech.

Las y los ganadores de esta edición tendrán el honor de representar al Cecytech y al estado de Chiapas en el CECyT Fest Nacional 2026, llevando consigo la creatividad, disciplina y riqueza cultural que caracteriza a las juventudes chiapanecas en escenarios de mayor proyección.

Finalmente, el CECyT Fest 2026 “Tiempo Extra” reafirma el compromiso de promover una educación integral que combine el conocimiento académico con las expresiones artísticas, culturales y cívicas, fortaleciendo habilidades, valores y experiencias que contribuyen al desarrollo personal y profesional de las y los estudiantes.