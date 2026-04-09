Fortalecen formación en Derechos Humanos

Como parte de las acciones permanentes de profesionalización y formación del personal de la familia judicial, impulsadas por el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, se realizó la entrega de diplomas al personal que concluyó el “Diplomado Doctor Jorge Carpizo en Derechos Humanos”, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde la Sala de Presidencia de la sede judicial Tuxtla, en un acto encabezado por el magistrado presidente, junto al investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Iván Astudillo Reyes, Moreno Guillén destacó que este diplomado es resultado del convenio suscrito el año pasado, con el respaldo del Consejo de la Judicatura, para dotar al personal de herramientas que fortalezcan su desempeño como servidoras y servidores judiciales, pero, sobre todo, para ser mejores seres humanos.

Dignifican trabajo del Tribunal

Subrayó que cuando se involucran los derechos humanos, se transforma la manera de comprender y ejercer la función jurisdiccional, al tiempo que incide en la visión de vida y en la forma de impartir justicia. Expresó su confianza en que estos conocimientos sean de gran utilidad para las y los participantes, contribuyendo a su crecimiento integral y dignificando el trabajo del Tribunal.

Por su parte, Astudillo Reyes reconoció y agradeció al magistrado presidente por haber enarbolado esta iniciativa, especialmente ante las recientes reformas constitucionales, por lo que las y los operadores jurídicos deben mantenerse en constante actualización, con herramientas que permitan avanzar a la par de estos cambios.

Durante el evento, la egresada Ana Lissethe Hernández Arias dirigió un mensaje de agradecimiento en representación de las y los participantes, destacando la importancia de la formación continua en la impartición de justicia.

Con el seguimiento a estos convenios de capacitación, el Poder Judicial del Estado, como una institución cercana, consolida una justicia con enfoque humanista que responde a las necesidades actuales de la sociedad chiapaneca.