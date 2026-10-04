Fortalecen garantías contra violencia a mujeres y niñas

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Igualdad de Género Municipal realizó la 3ª. Sesión Ordinaria del Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2026, que pretende fortalecer la vinculación intermunicipal para disminuir la violencia hacia las mujeres y niñas del municipio.

La secretaria de Igualdad de Género Municipal, Dana Maza, destacó el respaldo del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo y del estado para fortalecer las estrategias que la administración 2024-2027, replica en distintos escenarios para garantizar una vida libre de violencia a las tapachultecas.

Estrategia

Con la presencia de la síndico municipal, Cleo Ortiz y los integrantes del Consejo Municipal, Dana Maza, resaltó los cuatro ejes en los que el Plan Municipal se coordina con la estrategia de seguridad estatal para obtener resultados que beneficien a las mujeres y niñas de Tapachula.

Prevención, atención, sanción y erradicación; son los ejes en los que se sostiene la estrategia municipal para coordinar de manera intermunicipal acciones que fortalezcan espacios y escenarios seguros para la población femenina.

Pláticas en los niveles educativos, básico, medio superior y superior, caminatas seguras, pláticas y conferencias, fortalecimiento al Módulo de Atención Inmediata (MAI), son algunas de las estrategias que el gobierno municipal ha implementado para garantizar que las mujeres y las niñas se sientan seguras en Tapachula.

Participaron las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Sedurbe, Obras Públicas, Servicios Públicos, Bienestar, Juventud y Deporte, Jurídico, Salud, Educación y Cultura, Comsep, Jurisdicción Sanitaria número VII, Colectivo 50+1, Centro de Justicia para las Mujeres, Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa.