Fortalecen gestión documental y la transparencia

Como parte de la segunda etapa de la VII Jornada Archivística de Tapachula, el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Educación y Cultura, realizó con éxito la conferencia virtual “La importancia de los archivos de trámite en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia”, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y prácticas relacionadas con la gestión documental en las instituciones públicas.

En esta actividad participaron alumnos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), funcionarios del Ayuntamiento de Tapachula, personal del Sistema DIF Municipal y del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), quienes ampliaron sus conocimientos sobre la adecuada organización y gestión de los documentos generados durante las actividades administrativas.

Facilita el trabajo

Durante la jornada, la responsable del archivo de Coapatap, Arantza Cueto Jiménez, destacó que mantener los archivos debidamente organizados facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, al contar con información localizada, disponible y correctamente integrada para su consulta.

Por otra parte, el personal del Archivo Histórico Municipal de Tapachula resaltó la importancia de continuar avanzando en la implementación y correcto funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos, así como en la atención adecuada al público consultante, fortaleciendo con ello los procesos de organización, conservación y acceso a la información documental.

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal de Tapachula refrendó su compromiso con la profesionalización en materia archivística, fortaleciendo una gestión documental eficiente que contribuye a una administración pública más ordenada, transparente y accesible.