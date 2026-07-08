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ChiapasTuxtla

Fortalecen IMSS y Salud coordinación interinstitucional

Julio 08 del 2026
Recorrieron las áreas del hospital para conocer su funcionamiento. Cortesía
Recorrieron las áreas del hospital para conocer su funcionamiento. Cortesía

Autoridades del IMSS Chiapas y de la Secretaría de Salud (SSA) del estado realizaron un recorrido por las instalaciones del Hospital General Regional (HGR) No. 13 “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez, para fortalecer la coordinación institucional y consolidar acciones conjuntas en favor de la población.

Durante la visita, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, y el secretario de Salud del Estado, maestro Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, recorrieron diversas áreas del hospital para conocer de cerca su funcionamiento, infraestructura y capacidad de atención.

Posteriormente, ambas autoridades sostuvieron una reunión de trabajo en la que intercambiaron puntos de vista sobre los retos y oportunidades del sector salud, con el propósito de fortalecer la colaboración entre instituciones y promover estrategias conjuntas.

Con estas acciones, el IMSS Chiapas y la Secretaría de Salud del Estado refrendan su compromiso de mantener una coordinación permanente que contribuya al fortalecimiento de los servicios médicos y a una atención integral en beneficio de las y los chiapanecos.

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