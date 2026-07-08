Fortalecen IMSS y Salud coordinación interinstitucional

Autoridades del IMSS Chiapas y de la Secretaría de Salud (SSA) del estado realizaron un recorrido por las instalaciones del Hospital General Regional (HGR) No. 13 “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez, para fortalecer la coordinación institucional y consolidar acciones conjuntas en favor de la población.

Durante la visita, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, y el secretario de Salud del Estado, maestro Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, recorrieron diversas áreas del hospital para conocer de cerca su funcionamiento, infraestructura y capacidad de atención.

Posteriormente, ambas autoridades sostuvieron una reunión de trabajo en la que intercambiaron puntos de vista sobre los retos y oportunidades del sector salud, con el propósito de fortalecer la colaboración entre instituciones y promover estrategias conjuntas.

Con estas acciones, el IMSS Chiapas y la Secretaría de Salud del Estado refrendan su compromiso de mantener una coordinación permanente que contribuya al fortalecimiento de los servicios médicos y a una atención integral en beneficio de las y los chiapanecos.