Fortalecen infraestructura con “Calles Humanistas”

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, dio el banderazo de arranque de la obra de mejoramiento integral de la calle La Rosa, en la colonia Paso Limón de Tuxtla Gutiérrez, como parte del programa “Calles Humanistas” que acerca obras de infraestructura y bienestar a las colonias que más lo necesitan.

Acompañado por vecinas y vecinos, quienes durante años solicitaron esta obra, Francisco Chacón reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez para hacer posible este tipo de acciones y reafirmó que el gobierno de la Nueva ERA cumple su palabra con obras que responden a las necesidades de la población.

Beneficios

“Estamos cumpliendo con las y los vecinos de Paso Limón. Esta obra atiende una solicitud que las familias realizaron durante muchos años y que hoy comienza a materializarse. Una calle digna significa mayor seguridad, mejores servicios, una mejor imagen urbana y mejores condiciones para la convivencia y el bienestar de la comunidad”, expresó.

La obra contempla la construcción de drenaje sanitario, red de agua potable, pavimentación, guarniciones, banquetas, luminarias con instalación subterránea y señalética.

Asimismo, durante la gira de trabajo, el secretario del Humanismo supervisó los avances de la obra que se realiza en la calle Geranio, dando seguimiento puntual a las acciones que se ejecutan en beneficio de las familias tuxtlecas.