Fortalecen infraestructura de los Telebachilleratos

Al acompañar al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante el inicio de la construcción del Telebachillerato Comunitario (TBC) 246, en el ejido Unión Buenavista, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y coordinador estatal de los TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que esta obra permitirá brindar condiciones dignas para que las juventudes continúen sus estudios en su propia comunidad.

Al participar en el arranque de los trabajos, Morales Ángeles señaló que la obra contará con una inversión superior a los 17.1 millones de pesos (mdp) y contempla tres aulas didácticas, un salón de cómputo, un salón de usos múltiples, plaza cívica y obras exteriores, fortaleciendo así la infraestructura educativa de esta localidad.

El funcionario estatal resaltó que el TBC 246, que actualmente atiende a 15 estudiantes con tres docentes, forma parte de los 25 nuevos Telebachilleratos Comunitarios incorporados en Chiapas, dentro de la estrategia de ampliación de la Educación Media Superior impulsada a nivel nacional.

“Agradecemos al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, por acompañar el inicio de una obra que responde a una necesidad concreta: que nuestras juventudes tengan condiciones dignas para estudiar y prepararse cerca de sus familias y comunidades”, manifestó el director general.

Amplían oportunidades

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado que permite avanzar en la consolidación de los nuevos servicios educativos, y destacó que fortalecer los Telebachilleratos Comunitarios significa ampliar oportunidades para jóvenes que viven en localidades con oferta educativa limitada.

Finalmente, Morales Ángeles reiteró que el Cecytech y los TBC continuarán acompañando la operación de los nuevos planteles, respaldando a docentes y estudiantes para que cada servicio educativo cuente con condiciones que favorezcan su crecimiento y contribuya al desarrollo de las comunidades de Chiapas.