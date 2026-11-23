Al acompañar al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante el banderazo de inicio de obra del Telebachillerato Comunitario (TBC) No. 258, en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, municipio de Villaflores, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y coordinador estatal de los TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que esta infraestructura permitirá acercar mejores oportunidades educativas a las juventudes de la región.

Durante el acto, se informó que la obra contempla una inversión superior a 16 millones 458 mil pesos y contará con aulas, espacios de cómputo y áreas destinadas al desarrollo artístico, fortaleciendo las condiciones para la formación integral de las y los estudiantes.

Cobertura

El funcionario estatal resaltó que este nuevo plantel forma parte de las acciones para ampliar la cobertura de la Educación Media Superior, acercando servicios educativos a comunidades donde las juventudes requieren opciones para continuar sus estudios sin alejarse de sus lugares de origen.

“Agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar la ampliación de la cobertura educativa, y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, por trabajar cerca de las comunidades y convertir estas acciones en mejores oportunidades para nuestras y nuestros jóvenes”, expresó Morales Ángeles.

Desarrollo académico

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), encabezado por Anjuli Acosta Guillén, así como la participación de las familias de Joaquín Miguel Gutiérrez, al señalar que la nueva obra permitirá fortalecer el desarrollo académico y comunitario.

Finalmente, Morales Ángeles reiteró que el Cecytech y los TBC continuarán acompañando el crecimiento y operación de estos servicios educativos, fortaleciendo la atención a docentes, estudiantes y comunidades para ampliar las oportunidades de educación media superior en Chiapas.