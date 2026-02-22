Fortalecen infraestructura educativa en Cobach

En el marco del fortalecimiento de la infraestructura educativa en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), la directora general, Viridiana Figueroa García, participó en la inauguración de obras de infraestructura en el plantel 70 Tapachula Norte, como parte del programa La Escuela es Nuestra, del gobierno federal.

Durante el acto, se contó con la participación de Laura Angélica García Arjona, directora del plantel 70 Tapachula Norte, quien destacó que estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre autoridades educativas, madres y padres de familia, así como del compromiso de la comunidad escolar por mejorar las condiciones del centro educativo.

Mejoras

Los trabajos que se pusieron en marcha incluyen un aula equipada con mobiliario, la restauración de dos módulos sanitarios y la construcción de una cisterna, los cuales contribuyen a la educación de calidad que se oferta a la comunidad estudiantil de este subsistema.

Por su parte, estudiantes, docentes, administrativos y representantes de las madres y padres de familia externaron su agradecimiento por estas obras, ya que dignifican las funciones y el desempeño de los y las que confluyen en la escuela.

Durante el recorrido por las instalaciones de este centro escolar, Figueroa García resaltó el impacto de estas acciones en el proceso formativo de las y los alumnos: “Estas obras representan un avance significativo para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza-aprendizaje. Invertir en infraestructura educativa es invertir en el futuro de nuestras y nuestros jóvenes”, abundó.

Instalaciones dignas

Asimismo, subrayó que la mejora de los espacios escolares fortalece la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa, como parte de la política humanista que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, pues en el Cobach se trabaja para que los planteles cuenten con instalaciones dignas que favorezcan el desarrollo académico y personal de quienes ahí laboran.