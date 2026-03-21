Fortalecen infraestructura en Cobach plantel 35

Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y fortalecer la infraestructura educativa, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, participó en la inauguración de obras en el Plantel 35 Tuxtla Norte, en beneficio de 1,405 estudiantes.

En el acto inaugural, la directora general, Viridiana Figueroa García, estuvo acompañada por José Luis González Lara, director del plantel; Juan Enrique Farrera Esponda, director regional de la Secretaría del Bienestar; así como por integrantes del comité de madres y padres de familia y otras autoridades, con quienes realizó el corte de listón.

Fortalecer los espacios educativos

Durante su intervención, la titular del Cobach subrayó la relevancia de fortalecer los espacios educativos como parte del compromiso institucional con la calidad educativa, “Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre autoridades, docentes y familias, quienes han hecho posible que hoy nuestras y nuestros estudiantes cuenten con espacios más dignos, seguros y adecuados. Invertir en infraestructura es invertir en su presente, pero también en su futuro, porque aquí es donde se construyen sus sueños y oportunidades”, detalló.

Entre las acciones realizadas están: la construcción de baños múltiples, una cancha de futbol 7 con pasto sintético, tribunas techadas con bancas, enmallado perimetral con puerta de acceso, así como la instalación de luminarias, obras que contribuyen a brindar entornos más seguros, dignos y funcionales para la comunidad estudiantil.

Estas mejoras fueron posibles gracias a una inversión de un millón quinientos mil pesos provenientes del programa “La Escuela es Nuestra” del Gobierno Federal, el cual promueve la participación activa de madres y padres de familia, así como de docentes y directivos, en la toma de decisiones para el desarrollo de sus planteles.

Con estas acciones, este centro educativo refrenda su compromiso de ofrecer espacios adecuados que favorezcan tanto el desarrollo académico, como las actividades recreativas de las y los estudiantes.