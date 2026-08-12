Fortalecen infraestructura para mejorar la conectividad

Durante una gira de trabajo por los municipios de La Libertad y Palenque, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reafirmó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una política cercana a las comunidades, con humanismo, vocación de servicio y compromiso con el pueblo, para atender sus necesidades prioritarias y generar mejores condiciones de bienestar, prosperidad y transformación en Chiapas.

En La Libertad, el mandatario dio inicio a la reconstrucción del camino La Libertad-Aldama-La Placa-Estación Lacandón-E.C. (Palenque-La Libertad) y supervisó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primera Oriente, obras que en conjunto representan una inversión superior a 27.5 millones de pesos y contribuirán a mejorar la conectividad, fortalecer las actividades productivas y brindar mayor seguridad. Asimismo, participó en la reforestación de áreas verdes.

Educación

En Palenque, entregó aulas, equipamiento y obras exteriores en la Escuela Telesecundaria 182 Balun Botan y la Escuela Primaria Revolución Mexicana, con una inversión conjunta de 6.1 millones de pesos. En este marco, dio a conocer que se destinan más de 36.5 millones de pesos al mejoramiento de la infraestructura de 30 planteles educativos ubicados en distintas localidades del municipio. También inauguró una cancha de futbol 5 en la Unidad Deportiva, con el propósito de promover el deporte y la convivencia comunitaria.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, detalló que en La Libertad se invierten 16 millones de pesos en la pavimentación con concreto hidráulico de 5 mil 440 metros cuadrados de vialidad. Precisó que la obra registra un avance del 80 por ciento.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, explicó que la reconstrucción de un kilómetro del camino La Libertad-Aldama se sumará a los 12 kilómetros que estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). En conjunto, el proyecto tendrá una inversión cercana a 11 millones de pesos.

Inifech

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio a conocer que en la Telesecundaria 182 Balun Botan se inauguró un aula didáctica, se realizaron obras exteriores, se rehabilitaron los servicios sanitarios y se instaló una planta de tratamiento de aguas residuales. Por otra parte, en la Escuela Primaria Revolución Mexicana se entregaron cuatro aulas didácticas equipadas, además de obras exteriores.

La directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, señaló que la cancha de futbol 5 es parte de un proyecto para fortalecer el tejido social, fomentar la activación física, la convivencia comunitaria y la inclusión.

La diputada local del Distrito 9 Palenque, María Roselia Jiménez Pérez, valoró la visión de esta administración por mantener cercanía con el pueblo e impulsar proyectos que generan beneficios en las comunidades rurales y atienden sus necesidades más apremiantes.

Los presidentes municipales de La Libertad, Porfirio Correa López, y de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, agradecieron las obras y acciones que se realizan en ambos municipios en beneficio de las familias de distintas comunidades de la región.

Acompañaron al gobernador el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el diputado federal Carlos Morelos Rodríguez; la delegada del DIF en la Región XIII Maya, Verónica Azuara Robles; la delegada de Educación en Palenque, Asunción Vázquez Arce; estudiantes, personal directivo, docente y administrativo; madres y padres de familia de la Telesecundaria número 182 Balun Botan y de la Escuela Primaria Revolución Mexicana; entre otras personas invitadas.