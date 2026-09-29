Fortalecen infraestructura y desarrollo en Socoltenango

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, realizó una gira de trabajo por Socoltenango, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones en materia de infraestructura carretera, educación, turismo y otros rubros prioritarios, además de respaldar a los sectores productivos, con el propósito de contribuir al bienestar social, el crecimiento económico y la prosperidad del municipio y de toda la región de Los Llanos. “Queremos que Chiapas vaya por el camino correcto, por el camino de la productividad”, expresó.

Agenda de trabajo

Como parte de su agenda, inauguró espacios escolares y obras exteriores en la Telesecundaria Número 1005 “Emiliano Zapata Salazar”, de la localidad Tzinil, con una inversión de 1.2 millones de pesos (mdp). Precisó que en Socoltenango se han destinado más de 4.4 mdp al mejoramiento integral de escuelas. Asimismo, anunció que se apoyará la construcción de un bachillerato, una demanda de muchos años de las familias de esta región.

Carreteras

Posteriormente, el mandatario dio inicio a la rehabilitación del camino Soyatitán-Socoltenango, que representará una inversión superior a 7.7 mdp. También encabezó la entrega de 500 bombas aspersoras, 250 paquetes de herramientas agrícolas y dos mil 450 dosis de medicamentos para fortalecer el combate al Gusano Barrenador del Ganado (GBG), con una inversión superior a 562 mil pesos.

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, señaló que, además de los apoyos entregados, las y los productores cuentan con la garantía de un seguro agrícola y pecuario, lo que permitirá que el campo de esta zona de Chiapas no solo esté protegido, sino que también sea más productivo y competitivo. Añadió que se brindarán los beneficios del Programa de Sanidad y de Mejoramiento Genético.

Inversión

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, destacó que, además de las obras entregadas, existe la factibilidad de construir un ciberbachillerato, con una inversión superior a 17 millones de pesos, donde las y los jóvenes podrán cursar la educación media superior sin salir de su lugar de origen.

La directora general de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, resaltó que, gracias al gobierno de la Nueva ERA, será posible rehabilitar 1.1 kilómetros del camino Soyatitán-Socoltenango. Informó que los trabajos de este tramo estarán a cargo de una mujer, hecho que celebró al señalar que actualmente se reconoce la capacidad de las mujeres en distintos ámbitos.

El presidente municipal de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández, agradeció al jefe del Ejecutivo estatal por escuchar las necesidades de la población y convertirlas en acciones concretas que representan desarrollo, bienestar y mejores oportunidades.

La directora de la Telesecundaria Número 1005 “Emiliano Zapata Salazar”, Adriana Suárez Hernández, señaló que durante más de 20 años la escuela funcionó con aulas construidas con paneles de unicel y que esta es la primera aula de concreto que reciben, por lo que la comunidad está muy agradecida.

Acompañaron al gobernador el diputado local Luis Eduardo Gordillo Gordillo; así como estudiantes, personal directivo, docente y administrativo, madres y padres de familia de la Telesecundaria Emiliano Zapata Salazar, y familias beneficiadas.