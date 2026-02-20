Fortalecen ingenieros alianza con la Unach

Ante un escenario donde la Inteligencia Artificial (IA) transformará más del ochenta por ciento de las profesiones hacia 2030 -según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)-, el diálogo entre universidades y colegios de profesionistas se vuelve más necesario que nunca.

Bajo esta premisa, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, participó como invitado especial en el tradicional desayuno gremial del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI (CCHIC), donde llamó a fortalecer la actualización permanente y las certificaciones acordes a un mercado global en constante cambio.

Evolución digital

Durante su intervención, el rector subrayó que la evolución digital encabezada por la IA no es una tendencia pasajera, sino un fenómeno que impacta la educación, el ejercicio profesional y la vida misma.

En ese sentido, convocó a trabajar de manera articulada —gobierno, universidades e iniciativa privada— para responder con eficacia al desafío de formar profesionistas preparados para el futuro, e invitó al colegio a sumarse a esquemas de experiencia práctica temprana para los estudiantes.

Al dar la bienvenida, el presidente del CCHIC Siglo XXI, Luis Alonso Nuricumbo Díaz, reiteró el compromiso del organismo con la capacitación continua y la vinculación estratégica con actores públicos y privados que impulsan el desarrollo de Chiapas.

Destacó que el colegio participará el próximo 27 de marzo en las actividades por el 60 aniversario de la Máxima Casa de Estudios, una conmemoración significativa al resaltar que el setenta por ciento de sus agremiados son egresados de la Unach.

Colaboración

Por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería, Juan José Cruz Solís, reconoció la cercanía y colaboración constante entre la facultad y el colegio, sobre todo en el análisis del perfil de egreso del ingeniero civil y en la modernización del modelo educativo con un enfoque práctico. Una alianza que agregó, será clave para afrontar con visión los cambios que ya están marcando el rumbo de las profesiones.

Durante el evento, el CCHIC Siglo XXI entregó además un reconocimiento al rector de la Unach por su liderazgo y labor al frente de la institución, así como por su disposición para fortalecer la vinculación académica y profesional en beneficio del desarrollo del estado.