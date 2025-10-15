Fortalecen Intercambio México – Guatemala

Como parte de la gira de trabajo “Fortalecimiento del Intercambio Comercial y Logístico México–Guatemala”, el secretario de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas (SEyT), Luis Pedrero González, sostuvo un primer encuentro con el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento, en la Ciudad Capital de Guatemala.

Durante la reunión se abordaron temas estratégicos para el desarrollo económico de Chiapas, destacando el papel de Puerto Chiapas dentro del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los avances de los Polos de Desarrollo de Tapachula, actualmente en proceso de licitación.

Asimismo, se dialogó sobre la modernización de la línea K del Ferrocarril del Istmo y el tránsito internacional de mercancías a través de la ruta fiscal entre Puerto Chiapas y la Aduana de Ciudad Hidalgo, acciones que fortalecerán la competitividad y la integración comercial entre México y Guatemala.

Respaldan apoyo

El embajador Romeo Ruiz Armento manifestó todo el apoyo institucional para articular esfuerzos binacionales que impulsen el intercambio comercial y logístico, contribuyendo así al desarrollo de Chiapas y del resto del país.

En esta gira participó la gerente comercial de la Asipona Puerto Chiapas, Raquel Gálvez; y el subsecretario de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones de la SEyT, Pedro René Bodegas Neávez; consolidando a Chiapas como un punto clave para el comercio regional.

Impulsando al desarrollo industrial, comercial y humanista, en beneficio de las y los chiapanecos, se reafirma el compromiso del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar.