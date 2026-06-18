Fortalecen justicia con perspectiva de infancia

Con la convicción de que la protección de niñas, niños y adolescentes requiere de acciones de sensibilización para fortalecer las resoluciones judiciales, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó, junto a la señora Sofía Espinoza Abarca y la presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, Dalal Rabban Castell; la clausura de la segunda edición del Programa Estatal de Educación Parental para la Paz Familiar y Social “Restaurando Vínculos”, una iniciativa que promueve la convivencia armónica, la corresponsabilidad parental y la construcción de una cultura de paz desde los hogares chiapanecos que se encuentren involucrados en algún proceso judicial familiar.

El magistrado presidente destacó en su mensaje que la justicia familiar exige comprender las distintas realidades sociales y culturales, y desde las familias, dejar atrás el ego, que no permite ver lo realmente importante en un conflicto. Señaló que detrás de cada expediente existen niñas, niños y adolescentes cuyo bienestar debe ser protegido, por lo que felicitó a las madres y padres que concluyeron con el programa, por su voluntad y dedicación para privilegiar el derecho a convivir en entornos libres de violencia.

Lazos familiares

Teniendo como sede del evento el Vestíbulo de La Jurisprudencia, Moreno Guillén manifestó la necesidad de ampliar este proyecto a más distritos judiciales, para continuar transformando los conflictos en oportunidades para reconstruir la comunicación y fortalecer los lazos familiares de las y los justiciables.

Por su parte la señora Sofía Espinoza se pronunció como una aliada de este tipo de proyectos que acompañan infinidades de historias de niñas y niños, y reconoció la ardua labor generada desde el Poder Judicial del Estado con este importante programa, ya que pondera un tema muy sensible para la sociedad chiapaneca, al abonar para la reintegración familiar, fomentando el diálogo, la crianza positiva, la conciliación y la responsabilidad parental, siempre aplicando la ley, con un sentido humanista, sensible, empático y solidario. “Ustedes que aplican la justicia y que sanan a estas familias, síganlo haciendo, con ese gran amor y esa gran empatía. Mi admiración y reconocimiento para cada uno de ustedes”, señaló.

Asimismo, la consejera de la Judicatura y coordinadora del programa, María de Lourdes Hernández Bonilla, destacó que este esfuerzo impulsado por el magistrado presidente, busca brindar herramientas para fortalecer las habilidades parentales, fomentar el diálogo y prevenir riesgos psicosociales que impactan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, quienes tienen derecho a una niñez feliz, para que el día de mañana sean personas seguras y con capacidad de resolver sus problemas sin violencia.