La Secretaría de Salud, a través de la Coordinación de Violencia de Género, llevó a cabo el curso “Aplicación de la NOM-046-SSA2-2005”, dirigido al personal médico y de enfermería de unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coplamar, con el objetivo de fortalecer conocimientos y capacidades para la atención de personas que enfrentan situaciones de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Procedimiento

La Norma Oficial Mexicana 046 es una disposición oficial que establece los criterios para la prevención y atención médica de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Su aplicación permite garantizar que las víctimas reciban atención oportuna, integral y sin discriminación, así como orientación y servicios de salud con perspectiva de género, evitando la revictimización y protegiendo sus derechos.

Durante la capacitación, el equipo técnico de la Coordinación Estatal de Violencia de Género abordó la ruta de atención integral, la profilaxis antirretroviral, la anticoncepción de emergencia, el llenado correcto de formatos, el aviso al Ministerio Público y la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud de Chiapas fortalece la preparación del personal para brindar una atención digna, sensible y de calidad, colocando en el centro la protección de la salud, la integridad y los derechos de las personas que viven situaciones de violencia.