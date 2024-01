Fortalecen la autonomía de mujeres vulnerables

En las instalaciones del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 4 Femenil de Tapachula, la encargada de Despacho de la Seigen, Cinthia Xiomara Lorenzana Borrego, realizó la entrega de 31 paquetes de apoyos en especie del proyecto “Sostenibilidad Económica de Mujeres en Situación de Vulnerabilidad (Semuv)”.

Proyecto

Cinthia Lorenzana destacó que este proyecto, que impulsa el gobernador Rutilio Escandón, busca beneficiar a 200 mujeres en situación de vulnerabilidad, a través de insumos para que puedan iniciar un emprendimiento, con una inversión estatal de dos millones de pesos; “recordemos que el Semuv va dirigido a chiapanecas y a mujeres que transitan en el estado, mujeres en situación de reclusión o liberadas, migrantes, jefas de familia o mujeres en situación de pobreza extrema”.

La encargada de Despacho de la Seigen detalló que este proyecto no brinda créditos, debido a que una mujer en situación de vulnerabilidad no puede pagarlos, “con los insumos pueden empezar a generar ingresos, lo que les permite estar en condiciones de emprender. En la Seigen no las dejamos solas, además, les damos una capacitación integral en administración básica, para que sepan cómo incrementar sus ventas y cómo ahorrar”.

Independencia

Lorenzana Borrego puntualizó que “fortalecer la autonomía económica hace que muchas mujeres salgan de ciclos de violencia, de los que, por la codependencia económica y emocional, muchas veces no pueden salir. Al fortalecer su autonomía económica, pueden generar ingresos propios, lo que les permite decidir por sí mismas”.

Reiteró que “el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo te dicen: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Esta es la instrucción del presidente AMLO, que retoma el gobernador Rutilio Escandón, y nosotras en la Seigen, para apoyar a las mujeres para mejorar sus condiciones de vida. Estos apoyos van dirigidos a mujeres que, definitivamente, no tienen ningún ingreso y no pueden pagar un crédito”.

Cabe señalar que el Semuv se implementa en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Venustiano Carranza, Comitán, Cintalapa, Berriozábal, San Cristóbal de Las Casas, Huehuetán, Tonalá, Villa Comaltitlán, Tecpatán, Tuzantán, Chilón, Escuintla, Chiapa de Corzo, Jitotol, Aldama, Mapastepec y Pijijiapan, con actividades económicas que van desde la preparación y expendio de alimentos, tiendas de abarrotes, papelerías, talleres de artesanías, hasta la aplicación de uñas y tratamientos de belleza.

Capacitaciones

La encargada de Despacho de la Seigen señaló que esta secretaría “no es asistencialista, damos los insumos a las mujeres que lo requieren, las capacitamos para emprender y le damos seguimiento al padrón de beneficiarias. Hemos realizado todos los procesos para llevar a cabo este proyecto con total transparencia y honestidad, a través de una convocatoria abierta, en la que participaron mujeres interesadas en ser beneficiadas”. En el evento participó Judith González Mejía, directora del Cerss número 4 Femenil de Tapachula.