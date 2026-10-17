Fortalecen la certificación en igualdad laboral

Durante dos días, en las instalaciones de la sede judicial Tuxtla, se realizaron los trabajos correspondientes a la auditoría de vigilancia de la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, donde se verificó que el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, cumple con los requisitos en infraestructura, organización y ejecución de acciones, para mantener las condiciones necesarias para esta certificación.

Al cierre de la auditoría, y con la presencia de integrantes del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, se presentó el informe cuantitativo de la evaluación, en el que se dieron a conocer los avances, las áreas de oportunidad identificadas, la continuidad satisfactoria de la certificación y el incremento en la puntuación obtenida respecto de la evaluación anterior.

Agradecimiento

En este encuentro, la directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos y coordinadora del Comité, Miriam Yadira Nájera Pétriz, así como la consejera de la Judicatura y ombudsperson, María de Lourdes Hernández Bonilla, expresaron su agradecimiento a las auditoras por el acompañamiento, las observaciones y las recomendaciones realizadas durante el proceso. Asimismo, reiteraron la voluntad institucional del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén de continuar impulsando las acciones necesarias para atender las áreas de oportunidad y consolidar los avances alcanzados en materia de igualdad laboral y no discriminación.

Estos resultados reflejan la continuidad del trabajo institucional para fortalecer la igualdad de oportunidades, con miras a mantener el Nivel Oro en esta certificación, que busca prevenir la discriminación y promover entornos laborales dignos, incluyentes y libres de violencia, reafirmando el compromiso del Poder Judicial del Estado con el bienestar de las personas servidoras públicas y sus familias, bajo una visión de justicia con humanismo.