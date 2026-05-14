Fortalecen la ciberseguridad del gobierno

Con el objetivo de fortalecer la protección de los activos digitales del Estado, el director general de la Agencia Digital Tecnológica de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar, encabezó la reunión interinstitucional para la Protección de la Información Digital, en la que participaron titulares de las unidades de informática, personal técnico y expertos del organismo.

El encuentro, desarrollado en un ambiente de colaboración técnica, busca convertir los lineamientos de Aditech en prácticas operativas concretas para los equipos de Tecnologías de Información (TI) y desarrollo de software del Gobierno de Chiapas. “Resulta prioritario fortalecer las capacidades de las dependencias estatales mediante políticas obligatorias de modernización y actualización tecnológica, asegurando así la integridad de sus portales y aplicaciones”, subrayó Salazar durante su mensaje inaugural.

En esta jornada, expertos disertaron temas clave para la seguridad digital: Antonio de Jesús Gordillo Espinoza presentó las acciones realizadas por Aditech para el fortalecimiento del Centro de Datos Gubernamental; por su parte, Carlos Enrique Díaz Cancino abordó los conceptos de ciberataques a portales institucionales y las vulnerabilidades más recurrentes; Geovanny Donnizetty Gómez Barrientos ofreció una ponencia enfocada en la protección de correos electrónicos institucionales, uno de los puntos de entrada más explotados por ciberdelincuentes.

Durante la reunión se definieron ejes rectores: fortalecer la protección de portales y aplicaciones institucionales, mediante ciberseguridad y actualización tecnológica; modernizar la infraestructura tecnológica, promoviendo la actualización obligatoria de servidores, sistemas operativos, bases de datos y plataformas de desarrollo. Establecer lineamientos técnicos que obliguen a las dependencias a utilizar tecnologías y lenguajes de programación vigentes, seguros y con soporte oficial. Reducir riesgos de vulnerabilidades, ataques cibernéticos y pérdida de información.