Fortalecen la construcción de paz en Chiapas

José Alonso Llaven Villarreal, director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas (CECCC), realizó la entrega de resultados de las evaluaciones de control de confianza a elementos policiales de los municipios de El Parral y Francisco León, refrendando el compromiso de seguir consolidando la paz en la entidad.

En un primer acto se entregaron los resultados a la presidenta municipal de El Parral, Elvira del Carmen Castañeda Maza, donde Llaven Villarreal destacó que “su liderazgo como mujer al frente de la administración municipal, refleja compromiso, sensibilidad y visión para fortalecer instituciones cercanas, confiables y al servicio de las familias de El Parral”.

Sostuvo un encuentro con el presidente municipal de Francisco León, Arcides Sánchez Ramírez, a quien también hizo entrega de resultados de los procesos de certificación y control de confianza.