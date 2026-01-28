Fortalecen la correcta aplicación del PEUA

Para que el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA) se aplique de forma correcta y para quienes realmente lo necesitan y cumplan con los requisitos, se conformará un Padrón General Actualizado de Usuarios.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que firmó un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para el intercambio periódico de sus bases de datos que permita mejorar la gestión de los servicios de agua y energía eléctrica en el sector agrícola.

A través de dicho programa las y los productores pueden acceder a tarifas de estímulo en el consumo de energía eléctrica, contribuyendo a que sus actividades sean más rentables.

Registro único

Con el trabajo coordinado de las tres dependencias se busca contar con un registro único y actualizado que facilite la planeación, supervisión y ejecución de políticas públicas orientadas al uso eficiente del agua y la energía en las actividades agrícolas, particularmente en los sistemas de bombeo y rebombeo para riego.

Actualizarán la información de manera trimestral, establecerán programas anuales de revisión del padrón y garantizarán la confidencialidad y protección de los datos personales.

En Chiapas las y los productores pueden inscribirse o reinscribirse en las ventanillas de atención en los Distritos de Desarrollo Rural, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Motozintla, Tapachula, Tonalá y Selva.

También pueden hacerlo en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), en Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Cintalapa, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, entre otros municipios.