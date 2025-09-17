Fortalecen la cultura cívica en la juventud

En el marco de las celebraciones patrias, alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de Chiapas (Cecytech) y de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), participaron activamente en los desfiles cívico-militares conmemorativos del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Desde las cabeceras municipales hasta las comunidades más alejadas del estado, la comunidad educativa del Cecyte y TBC desfiló por las principales calles, portando con orgullo los colores patrios y representando a sus planteles con escoltas, bandas de guerra y contingentes estudiantiles.

Al respecto, el director general del Colegio, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que esta participación fortalece el sentido de identidad nacional y el compromiso cívico entre las y los jóvenes. “En la Institución de Educación Media Superior fomentamos una educación integral, donde los valores patrios, la historia y la participación ciudadana forman parte fundamental del desarrollo de nuestras juventudes”, expresó.

Compromiso

Asimismo, subrayó que estas actividades reflejan los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), así como la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha reiterado que la educación es una herramienta poderosa para la transformación social. “Educar en el amor por México es también educar en la esperanza de un mejor futuro”, añadió Morales Ángeles.

Durante los eventos realizados en los diferentes municipios, madres y padres de familia, autoridades locales y comunidad en general, reconocieron el esfuerzo y disciplina de las y los estudiantes, así como el acompañamiento de directivos y docentes que hicieron posible esta destacada participación.

“La juventud chiapaneca tiene mucho que ofrecer. Son ellas y ellos quienes tomarán la estafeta en el futuro de México, por eso, en el Cecyte y TBC trabajamos todos los días para brindarles una educación de calidad, que fortalezca su conciencia cívica, su formación académica y sus valores humanos”, finalizó el titular del Colegio.