Fortalecen la cultura de paz y prevención

El titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, participó junto con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), representada por María de Jesús Cisneros Novillo, coordinadora de Prevención y Participación Ciudadana, en una jornada del programa “Tuxtla Seguro” realizada en el preescolar Olinka School, como parte del Plan Estratégico de Seguridad “Prevenir para el Buen Vivir”.

Esta iniciativa interinstitucional tiene como propósito fortalecer desde la infancia valores como el respeto, la honestidad, la empatía, la tolerancia y el civismo, además de promover la cultura de paz, la sana convivencia y la prevención de la violencia en los espacios educativos.

Participación cívica

Durante su intervención, Luis Pedrero González reconoció la participación cívica de los infantes, así como la labor de las familias y docentes en la formación de valores. Subrayó la importancia de promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de la niñez, fomentar el respeto y fortalecer los mecanismos de confianza y prevención, mediante la coordinación interinstitucional y la participación de la comunidad educativa, para favorecer entornos seguros y su desarrollo integral.

Acciones preventivas

Por su parte, María de Jesús Cisneros destacó la importancia de reforzar las acciones preventivas ante el incremento de casos de violencia contra niñas, niños y mujeres, incluidos los feminicidios. Informó que durante los últimos meses el programa ha llegado a 40 planteles educativos, tanto públicos como privados, en turnos matutinos y vespertinos, desde preescolar hasta bachillerato, con el propósito de fortalecer la conciencia social, recuperar los valores cívicos y promover una cultura de prevención en las comunidades escolares.

Las niñas y los niños del plantel tuvieron una destacada participación al expresar de manera abierta y espontánea los conocimientos y habilidades adquiridos mediante las enseñanzas de sus maestras y maestros, especialmente aquellos relacionados con el autocuidado, la prevención de riesgos y la protección de su integridad física y emocional.

Importancia

Durante la jornada cívica, realizada en el plantel ubicado en la colonia El Retiro, en Tuxtla Gutiérrez, Adriana Ruíz Peña, directora general de Olinka School, agradeció la participación de las autoridades y destacó la importancia de estas acciones para fortalecer el tejido social, fomentar los valores y estrechar los vínculos entre las instituciones y la comunidad escolar.

Con estas acciones, la SEyT refrenda su disposición de sumar esfuerzos interinstitucionales en favor de la formación ciudadana, la prevención social de la violencia y la construcción de entornos seguros que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de las niñas y los niños de Chiapas.