Fortalecen la cultura jurídica en Chiapas

Con el propósito de generar nuevos espacios de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de la cultura jurídica y a una mejor administración de justicia, la presidenta nacional del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., Ana María Kudisch Castelló, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, suscribieron un convenio de colaboración.

En este sentido, el magistrado presidente, Moreno Guillén, señaló la importancia de este convenio que redundará en mejores resultados para las y los impartidores de justicia, así como para las y los litigantes, quienes abonarán con sus aportes al quehacer jurisdiccional, brindando nuevas perspectivas.

Derecho es cambiante

Añadió que esta retroalimentación fortalecerá el desarrollo conjunto de acciones de formación y actualización, con encuentros entre las personas juzgadoras, a efecto de que también las y los litigantes se nutran, pues el derecho es cambiante y dinámico y eso va moldeando las nuevas sentencias en un Chiapas diverso, para juzgar con perspectiva de género, de infancias y de interculturalidad.

Por su parte, la presidenta Kudisch Castelló expresó un profundo agradecimiento por recibirles en esta sede judicial para este evento de trascendencia institucional, en una muestra de disposición y confianza entre quienes creen firmemente en el valor de sumar esfuerzos para facilitar a ambas instituciones ampliar horizontes e interacción sinergética, con el compromiso de promover el estado de derecho y la independencia judicial.

En este encuentro participó también la presidenta del Capítulo Chiapas de esta Barra, Linda Alicia Carboney Nájera, quien refrendó el compromiso de las y los integrantes de trabajar con ética y honestidad para prosperar en materia jurídica y seguir impulsando el trabajo jurisdiccional. Asimismo, junto al consejero de la Judicatura del Estado, Hermann Hoppenstedt Pariente, signaron como testigos de este convenio por la defensa de la legalidad y el acceso a la justicia en la entidad.

Con esta suma de voluntades, desde la casa de la justicia chiapaneca se estrechan los lazos con la comunidad jurídica para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas, para que ese conocimiento se traduzca en mejores respuestas y mayor bienestar para las familias chiapanecas.