Fortalecen la disciplina y la transparencia

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la disciplina, la legalidad y el desempeño institucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de Asuntos Internos, llevó a cabo una inspección en la Dirección de la Guardia Estatal de Caminos.

La supervisión tuvo como objetivo verificar la observancia del régimen disciplinario y el cumplimiento de los manuales de procedimientos, a fin de identificar posibles deficiencias o irregularidades y emitir recomendaciones que permitan corregir incidencias y fortalecer el desempeño operativo de la corporación.

Estrategia institucional

Estas acciones forman parte de la estrategia institucional para elevar la calidad del servicio, consolidar la transparencia y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública.

Durante la jornada, se impartió una plática informativa, en la que se abordaron los temas sobre las funciones que desempeña dicha Unidad, así como los principios éticos que sustentan la política de Cero Corrupción impulsada por la SSP.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, reafirma su compromiso con esta Nueva ERA con el fortalecimiento institucional, la rendición de cuentas y el ejercicio responsable de la función policial, promoviendo una cultura de integridad, ética y profesionalismo en beneficio de las y los chiapanecos.