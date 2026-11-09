Fortalecen la educación con nuevo TBC en Suchiapa

Al acompañar al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante la supervisión de los avances de construcción del Telebachillerato Comunitario (TBC) 255 Pacú, en el municipio de Suchiapa, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y coordinador estatal de los TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que esta obra permitirá brindar espacios dignos y mejores condiciones para que las juventudes continúen sus estudios en su propia comunidad.

Avances

Durante el recorrido, Morales Ángeles señaló que el plantel registra avances importantes en su construcción y que contar con instalaciones propias fortalecerá el desarrollo académico de las y los estudiantes, quienes actualmente reciben clases en la casa ejidal.

El funcionario estatal resaltó que el TBC 255 Pacú forma parte de la estrategia nacional de ampliación de la Educación Media Superior impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a acercar mayores oportunidades educativas a las comunidades.

“Agradecemos el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, por impulsar una educación que llegue a las comunidades y permita que nuestras juventudes cuenten con mejores oportunidades para construir su futuro”, manifestó Morales Ángeles.

Trabajo coordinado

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Chiapas y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, que permite avanzar en la consolidación de nuevos espacios educativos y fortalecer la permanencia escolar.

Finalmente, Morales Ángeles reiteró que el Cecytech y los Telebachilleratos Comunitarios continuarán acompañando la operación y crecimiento de los planteles, respaldando a estudiantes, docentes y comunidades para fortalecer la Educación Media Superior en las distintas regiones de Chiapas.